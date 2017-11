Catwoman Jocelyn opgepakt na vechtpartij om gebroken bord

Het koppel was vanmiddag druk bezig in de keuken met het voorbereiden van een gerecht, toen ze plots een vreemd geluid vanuit de oven hoorden. Het bleek om een bord te gaan, dat uit het niets was gebroken. Vervolgens zouden de twee elkaar hebben uitgekafferd. Dat bleek nog niet alles, want het eindigde zelfs in een knokpartij. Volgens TMZ claimt Jocelyn dat 'toyboy' Lloyd haar naar de grond duwde, waardoor ze heftige blauwe plekken in haar nek en op haar arm heeft opgelopen. De 50-jarige Lloyd beweert op zijn beurt dat hij een scheur in zijn voorhoofd heeft, nadat Jocelyn hem met haar vlijmscherpe nagels verwondde. De twee hebben later het ziekenhuis opgezocht om hun verwondingen te onderzoeken. Daar besloot de politie ze te arresteren op grond van mishandeling.

Ruzie

Het is overigens niet de eerste keer dat het koppel elkaar de tent uitvecht. Vorig jaar zette Jocelyn haar nagels ook al in Lloyd en liep hij zelfs verwondingen op in zijn gezicht door een schaar. Ook werd hij door Jocelyn in zijn buik geschopt en kreeg hij gloeiend hete was over zich heen gegoten.



Vrienden van het kiftende koppel lieten toen al los dat de twee om de haverklap mot hebben. ,,Jocelyn's temperament is net zo prominent als haar voorliefde voor plastische chirurgie'', zei een bekende van het stel toen tegen Amerikaanse media.



De van oorsprong Zwitserse Jocelyn Wildenstein was ooit getrouwd met de schatrijke Franse kunsthandelaar en zakenman Alec Wildenstein (1940-2008). Tijdens hun huwelijk onderging ze schoonheidsoperaties - met een totale waarde van circa 4 miljoen euro - om zoveel mogelijk op een poes te kunnen lijken. Ze deed dat om haar man te behagen die gek was op grote katten. In de slotfase van hun huwelijk betrapte Jocelyn haar man in bed met een 19-jarig Russisch fotomodel. Tijdens die confrontatie bedreigde Alec haar met de dood. Jocelyn liet de doodsbedreiging voor de rechter komen en kreeg na de scheiding in 1999 maar liefst 1,8 miljard euro mee.