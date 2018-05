Cast serie Dokter Deen beklimt Mont Ventoux voor ongeneeslijke ziekte ALS

,,We hebben niet gezamenlijk getraind, maar we zitten dezer dagen wel met elkaar in één huis, net als op Vlieland het geval was tijdens de opnames van Dokter Deen. Daar verheug ik me erg op." Leopold weet waar hij aan begint. Hij speelde in 2015 een hoofdrol in de Nederlandse film Ventoux, de verfilming van het de roman van Bert Wagendorp over vier mannen van middelbare leeftijd die samen nogmaals op hun racefiets de Mont Ventoux gaan beklimmen. ,,Ik heb diverse stukjes gefietst naar boven en beneden voor de opnames. We hebben toen ook voor onszelf het hele stuk gefietst. Het is geen pretje."