Cast Fiddler on the Roof herkent zich niet in aantijgingen Ruut Weissman

Weissman kwam onder vuur te liggen nadat bekend werd dat de Vlaming Jappe Claes moest vertrekken bij Het Nationale Theater vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de tijd dat hij docent was aan de Amsterdamse Theaterschool. Weissman zou als artistiek leider van de opleiding afweten van het gedrag van Claes, maar greep niet in. Ook zou hij zelf in die tijd met diverse studentes verhoudingen hebben gehad.

Boycot

Theatermakers riepen daarom op de première te boycotten. Dit deden ze door middel van de hashtag #ikweiger. Onder anderen Karin Bloemen en Dick van den Heuvel steunden het initiatief. Naar aanleiding daarvan hebben producent de Theateralliantie en Weissman vorige week besloten dat de regisseur niet bij de première aanwezig zou zijn.



Nu blijkt dat de cast zich niet kan vinden in de aantijgingen rondom Weissman. Om dit op te helderen ontvingen gasten van de musical vanavond een statement. ,,Wij, de cast van Fiddler on the Roof, bedanken u hartelijk voor uw feestelijke aanwezigheid bij onze première", valt er te lezen. ,,Wij willen u graag vertellen dat wij ons niet herkennen in de aantijgingen die in de (sociale) media zijn verschenen rondom Ruut Weissman. Liever hadden we uw applaus met onze regisseur gedeeld", sluiten ze hun verklaring af.