Carry Tefsen piekert niet over terugkeer in remake datingshow Op Goed Geluk

Leuk dat Op Goed Geluk weer door een commerciële zender uit de mottenballen wordt gehaald?

,,Geweldig natuurlijk, want het scoorde destijds als een tierelier. Het was officieel de allereerste datingshow op de Nederlandse televisie en ik heb er prachtige herinneringen aan overgehouden. Ook al was het loodzwaar om te doen.''



Zwaar?

,,We namen in die jaren twee afleveringen per dag op en ik moest alle teksten uit mijn hoofd leren. De meest presentatrices lezen af van de autocue of kartonnen kaartjes in hun handen. Dat wilde ik pertinent niet, omdat ik daarvan in camera ging staren. Ik heb het geprobeerd, maar het kwam weinig naturel over. Dus dat werd van tevoren alle namen en zinnetjes in mijn kop stampen. Gelukkig had ik daar al ervaring mee door mijn acteerwerk.''



Hoe kwam producent John de Mol toen eigenlijk bij u terecht?

,,Dat was nog wel even een dingetje. Hij wilde een remake maken van de in Engeland populaire tv-datingshow Blind Date, gepresenteerd door Cilla Black, een soort look-a-like van mij. Oftewel rood haar en een best vlotte babbel. John zei: Carry dit is je op het lijf geschreven. Hij vond me de perfecte Nederlandse Cilla. Vreselijk aardig natuurlijk, een fraai compliment, maar ik had op dat moment totaal geen ambities om zo'n programma aan elkaar te gaan praten.''