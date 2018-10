Carry Tefsen lanceert biografie over zestig jaar televisie en theater

Tefsen, die in de jaren zestig begon als revuedanseres, groeide uit tot een gevierde toneel-, musical- en filmster. De actrice was te zien in filmklassiekers als Blue Movie, Keetje Tippel en Wat zien ik? en ze speelde in grote televisiehits als Zeg 'ns Aa en 't Schaep met de Vijf Pooten.

In het theater maakte zij furore bij het ABC-cabaret van Wim Kan, in de André van Duin-revue Dag dag heerlijke lach, in een aantal kluchten van John Lanting en in de musicals De Jantjes en Oh Johnny. De actrice speelde haar laatste rol in de musical Billy Idol. In 2012 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.