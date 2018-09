Carrie Underwood doet boekje open: Drie miskramen in twee jaar

2017 moest het jaar van Underwood worden. Nieuwe muziek was klaar en er stond een tweede baby op de planning. Underwood kreeg met haar man ijshockyster Mike Fisher al een zoon, maar hun vurige wens voor een tweede kindje werd lang niet vervuld. ,,Ik kreeg maar liefst drie miskramen in twee jaar. De eerste keer dacht ik dat het gewoon niet mijn tijd was, daar had ik vrede mee", vertelt ze in gesprek met CBS Sunday Morning. ,,Na de tweede en derde keer dacht ik wel: wat is er mis met me? Wat is het probleem?"



Underwood wilde niet toegeven aan de woede die ze voelde na de derde miskraam. Ze probeerde het positief te bekijken. ,,Ik ben gezegend met mijn zoontje Isaiah. Hij is het beste in mijn leven. En ik dacht: als ik nooit meer kinderen kan krijgen, dan is dat maar zo, want hij is geweldig. Ik heb een goed leven, een lieve man, fijne vrienden en een leuke baan. Ik mag eigenlijk niet klagen", aldus de 35-jarige blondine.



Toch bleef het verdriet haar achtervolgen. Tijdens een gezellig avondje met haar zoon verzonk ze in gedachten. ,,Ik vroeg me af waarom ik zwanger werd als ik toch geen kinderen zou kunnen krijgen", vertelt ze.



Toen de zangeres een paar dagen later voor controle naar het ziekenhuis ging omdat haar zwangerschapstest positief was, rekende ze op weer een miskraam. Niets bleek minder waar. ,, De dokters vertelden me dat alles goed ging met de baby. Ik geloof dat God me gehoord heeft."