Caroline loopt 15.000 euro mis in Van Onschatbare Waarde: ‘Maar geld is niet alles’

Met een bronzen paard kwam Caroline maandagavond aanzetten in de eerste aflevering van het zesde seizoen van Van Onschatbare Waarde . Waar ze zelf inzette op een bedrag tussen de 8000 en 9000 euro, nam ze uiteindelijk genoegen met 5000 euro, zo zagen 1.650.000 kijkers. Wat bleek achteraf? Expert Bas had véél meer willen geven voor het erfstuk. ,,Ik had echt het gevoel dat ik ergens tegenop moest.”

Het beeld dat Caroline had meegebracht, was door de Utrechtste kunstenaar Theo Mackaay in opdracht voor haar moeder gemaakt. Mackaay was een huisvriend van haar familie. Hij was vaste klant in de muziekzaken van Caroline’s ouders en bovendien had haar moeder een goede klik met hem. Dus toen er besloten werd dat er een bronzen beeld van hun eigen paard, een Appaloosa, moest komen, was Mackaay de aangewezen persoon om het kunstwerk te maken. ,,Iedereen vond het altijd prachtig”, vertelde Caroline aan presentatrice Dionne Stax.

Quote Ik heb de plek. Ik ben verliefd op het paard. Kom naar de eerste kamer, dan doen we meteen zaken Bert Degenaar, expert

Inmiddels is de moeder van Caroline overleden en is haar vader verhuisd. Hij werd vorig jaar getroffen door een herseninfarct. ,,Toen moest ik iets gaan doen met de beelden. En dit beeld specifiek.” Caroline hoopte dat de creatie van Mackaay weer een vast plekje zou krijgen. ,,Dat verdient ‘ie.”

Verliefd op het paard

Wat Caroline voor het bronzen paard wilde hebben? Rond de 8000 euro. Haar bodemprijs was 5000 euro, maar er viel nog te onderhandelen. ,,Dat ligt aan het moment in de kamer. En of ik denk van: die gun ik het. En die zorgt er goed voor. Klinkt stom, maar zo voelt het wel”, legde ze uit.

Toen de experts eenmaal waren gearriveerd bij het beeld, bestudeerden ze het aandachtig. Bert Degenaar stelde er zelfs verliefd op te zijn. ,,Ik heb de plek. Ik ben verliefd op het paard. Kom naar de eerste kamer, dan doen we meteen zaken. Hij krijgt echt een heel mooie plek”, beloofde Degenaar aan Caroline. Maar er waren meer kapers op de kust. Ook expert Bas had zijn pijlen op het erfstuk gericht. ,,Ik vind dat hij heel goed bij me past. En ik geloof dat ik Bert wel echt tegen ga komen.”

Moeizame onderhandeling

Caroline begon met onderhandelen in de kamer van Arnold Wegh, maar kwam er met hem niet uit. Ze verplaatste zich naar de kamer van Bert, die eerder zei alles uit de kast te willen halen om het beeld te kopen. Hij begon met een bod van 3000 euro, maar dat zag Caroline niet zitten. Ze kwam met een tegenbod van 6000 euro.

Quote Maar ja, geld is niet altijd alles. Voor mij tenminste Deelnemer Caroline

,,Dan moet ik tegengas geven. Dan zeg ik 3500. 4000", deed Bert nog een duit in het zakje. Ondertussen deed hij Caroline ook nog een andere belofte: ze mocht een ritje maken op zijn paard Marcello. Toch was Caroline nog niet overtuigd. Ze had haar zinnen gezet op 5000 euro en bleef bij die prijs. ,,Ik zou het doen. Dan heeft hij een mooi plekje en ben ik ook rustig.” Bert ging uiteindelijk akkoord. ,,Verkocht.”

Twintigduizend euro

Bas Jonker, die het kunstwerk ook dolgraag had willen hebben, had geen kans gekregen om met Caroline te onderhandelen. Dus toen de experts en Caroline weer bijeen kwamen, vroeg hij of Caroline zijn bod wel echt wilde horen. ,,Ja hoor”, zei ze koeltjes. ,,Ik was bereid om tot twintigduizend te gaan”, onthulde Bas. Daar viel haar mond even van open. ,,Wow. Zó”, bracht ze uit. Daarna weer nuchter: ,,Maar ja, geld is niet altijd alles. Voor mij tenminste.”

Caroline ging uiteindelijk met opgeheven hoofd naar huis. ,,Ik vind het goed zo. Hij heeft een goede plek. En nu ga ik eens even papa bellen.”

