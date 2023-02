Carnavalsversie van grote hit moet mogelijk offline omdat hij over drank gaat en ‘illegaal’ is: ‘Erg jammer’

Met videoEen nieuwe carnavalsversie van de hit Ladada (Mon dernier mot) moet offline. Dat stelt de platenmaatschappij van de originele zanger Claude, die het lied al van Spotify kreeg. Het nummer Ladders zat gaat over alcohol en op die associatie zit het label voor Claude niet te wachten. Bovendien is de cover zonder toestemming gemaakt. De vraag is of dat anders had gemoeten.

Het nieuwe lied is een project van feestzanger Gullie en het dj-duo Lanterfantje, bestaande uit Koen Verhoof en Thomas van Groningen, bekend als politiek verslaggever bij Op1. Hun nummer leent de melodie van de hit die al weken in de hoogste regionen van de Top 40 staat, maar heeft een nieuwe tekst. Die beschrijft hoe de zanger een bezoek brengt aan een bouwmarkt, op zoek naar een ladder. Ze hebben volgens een medewerker ‘ladders zat’.

Het is uiteraard een variatie op ‘ladderzat’ (stomdronken) en dat zit platenlabel Cloud 9 niet lekker. ,,Dit past niet bij onze huidige strategie voor Claude en komt hem niet ten goede’’, zegt manager Leander Maas. ,,We bouwen voor hem aan een internationale carrière, Ladada komt ook in het buitenland uit. Als je nu googelt, is het derde resultaat meteen deze parodie.’’

Een uitzondering in de wet

De resultaten op Google kunnen per gebruiker verschillen, maar die bewering lijkt overdreven. Belangrijker: het woord ‘parodie’. Cloud 9 wil het lied ook offline hebben omdat de makers vooraf geen toestemming hebben gevraagd. Dat hoeft in Nederland niet als de nieuwe versie het origineel een-op-een nadoet, maar wel als de tekst is bewerkt. Op Spotify stond volgens het label ‘copyright Cloud 9’ bij de cover. ,,Dan lijkt het alsof wij erachter zitten’’, zegt Maas, die het lied ‘illegaal’ noemt.

Volledig scherm Koen Verhoof, Quinten Montroos (als Gullie) en Thomas van Groningen. © YouTube GullieVevo

Dat is maar de vraag. De Auteurswet maakt een uitzondering voor liedjes die juridisch gezien een parodie zijn, bevestigt Buma/Stemra, de belangenbehartiger voor muzikanten bij auteursrechtkwesties. Of dat hier zo is, kan de organisatie niet beoordelen. ‘Iets is alleen een parodie als het origineel belachelijk gemaakt of bespot wordt’, meldt een woordvoerder wel. Bij een eventuele zaak moet de rechter dat beoordelen, maar het nieuwe lied lijkt het origineel niet ‘tot voorwerp van de lachlust’ te maken, zoals de wet schrijft.

‘Maanden werk weg’

Volgens Thomas van Groningen van dj-duo Lanterfantje is het wél bedoeld als parodie. ,,Het is een onschuldig lied van een stel vrienden dat dit doet voor de lol’’, vertelt hij. ,,De titel is een leuke woordspeling, hoe kan je daar nou moeite mee hebben?’’. Ze doen het bovendien niet voor het geld, zegt hij. Ook dat kan een rol spelen: de parodie mag volgens de wet geen commercieel karakter hebben. Maar ook als geld verdienen niet het doel is, blijft het een commerciële uitgave. De ophef legt het lied geen windeieren: de clip staat nog altijd op YouTube en is trending.

Quote Als iets een paar jaar oud is en zijn beste tijd heeft gehad, kan zo’n cover het nummer nieuw leven inblazen. Maar dit hebben wij niet nodig Leander Maas, Cloud 9

De verslaggever is niet van plan naar de rechter te stappen om zijn gelijk te halen, maar spreekt wel van een ‘gevaarlijk precedent’. Talloze carnavalsliedjes zijn immers bewerkingen van bestaande nummers en in dat licht zou volgens hem bijna niets meer zijn toegestaan. Het label hanteert een ‘botte bijl’, zegt hij. ,,Dit is David tegen Goliath. Ik vind het vooral heel erg jammer. We hebben er een paar maanden aan gewerkt, dat is nu weg. Ik hoop dat veel dj’s het lied al hebben gedownload en het tijdens carnaval alsnog draaien.’’ Waarschijnlijk gaat zanger Gullie het ook gewoon in het land zingen.

Vervelende haatreacties

Dat kun je zien als een eerbetoon, maar Cloud 9 vindt van niet. ,,Ladada is heel recent verschenen’’, zegt manager Maas. ,,Als iets een paar jaar oud is en zijn beste tijd heeft gehad, kan zo’n cover het nummer nieuw leven inblazen. Maar dit hebben wij niet nodig.’’

Hoe kijkt Claude er zelf eigenlijk naar? ,,Hij weet ervan’’, zegt Maas. ,,Hij heeft er niet echt een mening over en is bezig met zijn muziek. Het is wel vervelend dat hij nu haatreacties krijgt, dat hij anderen hun succes niet gunt. Daar gaat dit niet om, we beschermen zijn werk en visie.’’

