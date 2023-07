‘Cardi B verdacht van mishandeling na smijten microfoon naar drankgooier’

De duistere kant van Ramm­stein-zan­ger Till Lindemann: ‘Wat Rohypnol in de wijn, je kunt helemaal niet bewegen’

De schandaalstorm rond Rammstein-zanger Till Lindemann (60) raast onverminderd door. Nu getuigt een Oostenrijkse vrouw dat hij haar sloeg omdat ze geen seks wilde. Afwachten of de Duitse metalband volgende week het driemaal uitverkochte Koning Boudewijnstadion in Brussel haalt. Want steeds meer petities, protestmarsen en politici eisen de stopzetting van de tournee. Met slechts één man in de weinig benijdenswaardige hoofdrol: Till Lindemann. Portret van een frontman die met zijn muziek steeds enthousiast in de meest donkere en perverse krochten van de menselijke ziel duikt.