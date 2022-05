Cannes kijkt reikhalzend uit naar de komst van Tom Cruise

De wederopstanding wordt onder meer gevierd met het langverwachte vervolg op Top Gun, inclusief de aanwezigheid van Tom Cruise. De eerste reacties op de in straaljagerfetish ondergedompelde blockbuster zijn laaiend enthousiast en ook ondergetekende is blij (waarover binnenkort meer). Ook Anne Hathaway maakt haar opwachting, zij speelt naast Anthony Hopkins de hoofdrol in het familiedrama Armageddon Time . Verder wordt reikhalzend uitgekeken naar Elvis , eindelijk een biografische film over de legendarische zanger, van Moulin Rouge -regisseur Baz Luhrman. En Moonage Daydream moet de ultieme David Bowie-documentaire zijn, bomvol uniek archiefmateriaal

Maar het filmfestival is en blijft vooral een viering van de eigenzinnige cinema, getuige het feit dat vorig jaar de Gouden Palm werd toegekend aan een film over een vrouw die wordt bezwangerd door een auto (Titane). Wat straks zonder de twijfel de tongen losmaakt, is Crimes of the Future. ‘Chirurgie is de nieuwe seks’, zo luidt een cruciale zin in het nieuwe werk van David Cronenberg (The Fly) en dat dekt de lading best aardig.