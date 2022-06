Camilla in Vogue: kritiek op relatie met Charles was moeilijk

Camilla vertelt in het interview met het Britse blad dat de relatie met Charles soms hard werken is, omdat ze allebei een volle agenda hebben. ,,Soms is het moeilijk, maar we proberen elkaar altijd even te zien. Soms is het kort, maar we drinken graag samen een kopje thee om de dag te bespreken”, aldus Camilla. ,,Het is fijn om dan even bij te praten. Al vind ik het het allermooiste om samen in dezelfde ruimte te zitten en een boek te lezen. We hoeven niks te zeggen. We zitten gewoon samen.”