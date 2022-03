Camila Cabello laat per ongeluk blote borst zien in preutse tv-show: ‘Wou dat ik een tijdmachine had’

Familieprogramma The One Show is al jaren goed voor een miljoenenpubliek in de vooravond van BBC One en staat te boek als een van de meest preutse shows in Engeland. Camila was via een videoverbinding te gast om te praten over haar nieuwe single Bam Bam, een samenwerking met Ed Sheeran. Een kijker had de vraag ingestuurd wat haar favoriete dansmove is uit de clip en die wilde Camila best laten zien.