Cameron Diaz praat voor het eerst over baby Raddix

Cameron Diaz geniet met volle teugen van haar ruim drie maanden oude dochtertje Raddix. De 47-jarige actrice, die doorgaans nauwelijks praat over haar privéleven, vertelt voor het eerst over hoe goed het moederschap haar bevalt.

Samen met haar man Benji Madden en dochtertje blijft ze thuis. ,,Ik leefde sowieso al in quarantaine omdat ik een baby heb van 3,5 maanden oud. Dus mijn leven lag de afgelopen maanden al een beetje stil”, vertelt Cameron aan haar vriendin Katherine Power in een livesessie op Instagram. ,,Maar ik had wel de hele tijd vrienden over de vloer en nu zie ik helemaal niemand.”

De actrice maakt het beste van de situatie. ,,Het is fijn en ik houd ervan om in de bubbel van mijn eigen huis te zijn met mijn man en om te koken. Maar daarnaast is het wel gek dat je de wereld niet kan ingaan.”