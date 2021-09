Caitlyn Jenner verliest gouverneursverkiezingen in Californië

In april kondigde Jenner haar kandidatuur aan. Sinds dat moment is de Republikeinse verschillende keren in opspraak geraakt na uitspraken. Zo zei de 71-jarige voor een grensmuur tussen de VS en Mexico te zijn, een paradepaardje van de voormalige president Donald Trump. Ook verklaarde ze dat transgender meisjes wat haar betreft niet mee mogen doen aan de sportcompetities voor vrouwen op scholen. Jenner maakte in 2015 bekend dat ze transgender is. Door haar uitspraken over de meisjes kon ze rekenen op veel kritiek vanuit de lhbti+-gemeenschap.