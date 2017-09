Cabaretier Rients Gratama (85) overleden

Tegenvallende kijkcijfers voor Story Of My Life

10:28 Linda de Mol is er met The Story Of My Life niet in geslaagd een miljoenenpubliek te bereiken. Het RTL 4-programma, waarin dit keer André Hazes en zijn vriendin Monique als hoogbejaarden te zien waren, trok woensdagavond 987.000 kijkers. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.