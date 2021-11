Cabaretier René van Meurs wordt vader van een zoon

‘Dit is de eerste foto van ons tweetjes, terwijl we weten dat we vanaf komend voorjaar met zijn drietjes zullen zijn! Babyboy incoming, handje in de lucht! Zin in ons nieuwe avontuur samen’. Van Meurs is stand-upcomedian, cabaretier en tekstschrijver. De geboren Schipluidenaar deed dit jaar mee aan Expeditie Robinson waar hij bij kijkers een populaire kandidaat was. Twee weken geleden werd hij eruit gestemd. Tekst en uitleg geven, wat kandidaten doen bij het napraatprogramma Eilandpraat, lukte vorige week donderdag niet, omdat hij moest optreden.