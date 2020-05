Cabaretier Guido Weijers is woest: ‘Spelen voor dertig man publiek? Dat slaat nergens op’

De in Boxmeer geboren en getogen Weijers strijdt al weken voor meer mogelijkheden in de culturele wereld. In een open brief aan premier Mark Rutte pleitte de Brabantse theatermaker ervoor ruimte te maken voor creatieve oplossingen. Hij denkt dat er veel meer mogelijk is dan nu, maar constateert dat de overheid halsstarrig vasthoudt aan het uitgestippelde beleid.

U nodigde de premier in een brief uit voor een kop koffie. Heeft u al antwoord?

,,Nee, ik heb nog geen antwoord. Hij noemde mijn naam wel terloops ergens met de mededeling dat hij niet overal tijd voor heeft. Dus hij kent de brief wel. Jammer dat hij niet ingaat op de uitnodiging. Het zou goed te luisteren naar de oplossingen die in de culturele sector worden bedacht.”

Had u wel een reactie verwacht?

,,Ik ga ervan uit dat ze ook in Den Haag door willen. Dus ja, ik had een reactie verwacht.’’