Cabaretduo Yentl en de Boer: ‘Zwanger en al hebben we ons beste materiaal geschreven’

Sylvie Meis woest om bikini-batt­le met Linda de Mol in Duitse show: ‘Stop met shamen’

13:55 Sylvie Meis is boos op het Duitse onlineprogramma VIPstagram, waarin deze week een ‘bikini-battle’ centraal staat tussen haar en Linda de Mol. In de show wordt Linda’s eerlijke bikinicover besproken als verfrissend, terwijl Sylvie’s perfecte kiekjes saai zouden zijn. ‘Body shamen jullie me nou?’