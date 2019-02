BZV-tilapiahunk Marc ruilt Zambia in voor Oeganda

Merel - pr-manager bij een bedrijf dat geluiddempers van rubber produceert - wil de komende tijd zo vaak als ze kan met hun zoontje naar Zambia en straks Oeganda reizen. Haar 6-jarige zoontje uit een eerdere relatie zal regelmatig meegaan, zo liet ze weten. Ze blijft in Nederland, omdat haar zoontje hier op school zit en zijn vader hem ook vaak wil zien. Marc Verkuyl en Merel weten nog niet in welk land ze zich uiteindelijk zullen vestigen: Nederland of Afrika. ,,Zo ver kijken we nog niet vooruit”, aldus de viskweker die dankzij zijn deelname aan BzV de bijnaam tilapiahunk kreeg. En Merel: ,,Ik geniet van mijn avontuurlijke leven.”

Verkuyl vertelde recent op de website van Boer zoekt Vrouw dat zijn zoontje zo snel mogelijk alle noodzakelijke inentingen krijgt. ,,Dan kan ik Vos wat vaker zien. We blijven voorlopig heen en weer reizen, want helaas zit ik in het vak waar mijn werk in het buitenland is.” De boer denkt zich over 4 jaar permanent in ons land te vestigen. ,,Dan is Vos 4 en kan hij in Nederland naar school. Scholing is gewoon erg goed in Nederland. Ik probeer steeds meer m’n thuisbasis in Nederland te maken, maar toch moet ik voor m’n werk nog wel in het buitenland zijn. Misschien word ik wel melkveehouder in Nederland.”!