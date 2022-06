Busje komt zo bewijst dat de tv-carrière van Paul zoals we hem kennen nu echt klaar is

De tv-carrière van Paul de Leeuw is afgelopen jaren al meerdere keren doodverklaard. Ook door mij. Het was als fan van Schreeuw van de Leeuw en Mooi! Weer De Leeuw intens treurig om te zien hoe hij met allerlei halfbakken probeersels eerst bij de Vara en toen bij RTL 4 krampachtige pogingen deed om zijn oude succes vast te houden. Nog maar weer een studioshow, nog meer gekkigheid, nog luider schreeuwen. Maar het enige dat hij pijnlijk zichtbaar maakte is dat een tv-carrière net een handje zand is: hoe harder je knijpt, hoe sneller het wegsijpelt.