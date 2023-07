Burna Boy laat fans wéér uren wachten, maar zorgt daarna dat GelreDome ‘ontploft’

Het gaat om een uitgesteld concert - Burna Boy kwam in juni niet opdagen terwijl het hele GelreDome vol zat met wachtende fans. In tegenstelling tot die eerste show, is het stadion dit keer niet uitverkocht. Gepland stond dat het concert tot 22.00 uur zou duren, maar dat werd later omdat de artiest veel later dan afgesproken op het podium verscheen. Waarom Burna Boy later was, is niet bekendgemaakt.