Burenruzie Robbie Williams duurt voort

De plaatselijke autoriteiten van het bestuurlijk gebied Kensington en Chelsea hebben de beslissing over de kwestie voorlopig uitgesteld, meldt de BBC. Page zegt daar zeer tevreden mee te zijn: "Ik denk dat uitstel een zeer goede conclusie is."



Beide supersterren bakkeleien al sinds 2013 toen Robbie het optrekje kocht naast dat van de Led Zeppelin-gitarist. Page (74) woont er al sinds 1972 en heeft eerder bezwaar ingediend tegen de verbouwingsplannen die de 44-jarige Robbie had. Robbie Williams diende in januari zijn plannen in bij de gemeente om een kelder onder zijn huis te bouwen ten behoeve van een zwembad en sportfaciliteiten.