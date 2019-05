Buitenlandse pers: sobere act was kracht van Duncan

Het Italiaanse La Stampa heeft het vooral over het Italiaanse verlies, dat met een verschil van ‘slechts’ 27 punten miniem wordt genoemd. ,,We geloofden erin tot het einde en uiteindelijk werd in plaats van onze Mahmood de Nederlander Duncan Laurence met zijn nummer Arcade de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Een overwinning die hier in de lucht hing omdat de zanger uit Nederland al dagenlang favoriet was.’’

De Belgen benadrukken zuinigjes dat het een half mensenleven heeft geduurd voordat Nederland weer eens won. Het Nieuwsblad: ,,Het was 44 jaar geleden dat onze noorderburen nog eens wonnen.‘’

In het gokverslaafde Verenigd Koninkrijk wisten ze allang dat Duncan zou winnen. The Guardian: ,,Laurence’s pakkende nummer was al een grote hit geworden op streaming-diensten sinds de release eerder dit jaar.’’ Dat concludeert ook de Sydney Morning Herald. ,,Zijn lied is altijd favoriet geweest bij de wedkantoren. Zijn ballade heeft het goed gedaan bij de muziekverkopers sinds het werd uitgebracht.’’

Circus

Het ingetogen optreden, Nederland maakte er in tegenstelling tot veel landen met een minder sterk lied geen circus van, bracht de nadruk op de compositie zelf, schrijven veel media. ,,Duncan Laurence zat zaterdagavond achter de piano en zong een ontroerende ballade over de pijnlijke kanten van liefde en een gebroken hart’’, vatte het Duitse Bild samen. Veel nieuwssites vinden Duncans optreden een muzikale verademing in het festival vol visuele fratsen.

Het Spaanse El País put hoop uit de 22e plek voor Spanje - ‘één beter dan vorig jaar’- en zegt verder: ,,De intieme ballad Arcade , gespeeld door Duncan Laurence met een sobere enscenering, gaf de overwinning aan Nederland. Hij was ook de favoriet van de bookmakers, met een 45 procent kans.’’ De krant schrijft dat Duncan Nederland heeft verenigd door met zijn 'melancholisch liefdesverhaal’te winnen.