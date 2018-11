Buddy maakte van al zijn passies z’n beroep(-en): ‘Waarom zou ik kiezen?’

Roep om meer vrouwen in Top 2000: ‘Diana Ross niet in de lijst? Wonderlijk!’

8:00 Er gingen in het verleden al stemmen op om meer zwarte muziek in de Top 2000 te krijgen, nu is er een nieuw initiatief; de hitlijst van NPO Radio 2 moet vrouwelijker worden. Via een aparte site en een bijbehorende Facebookpagina proberen de initiatiefnemers luisteraars over te halen om bewust te stemmen op vrouwen.