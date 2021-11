Buddy in paniek bij onthulling lieveheersbeestje: ‘Gênant als zij het niet is’

De panelleden van The Masked Singer waren het vanavond unaniem eens: Karin Bloemen is de vrouw die verstopt zat in het pak van het lieveheersbeestje. Alle hints wezen haar kant op en dus was het tijd dat het masker moest worden afgezet. ,,Als het niet Karin Bloemen is, wordt het heel gênant hè”, zei Buddy

Alle hints wezen de afgelopen tijd naar Karin Bloemen, maar van een onthulling kwam het niet. Tot vanavond. Het publiek liet onder meer de Haai en de Farao doorgaan, maar voor het Lieveheersbeestje zat het spektakel erop. Voor de panelleden een laatste kans om te raden wie er in het pak verstopt zat, al waren zowel Gerard Joling als Buddy Vedder en Loretta Schrijver het unaniem eens: dit moest Karin Bloemen zijn.

,,Er was een aanwijzing met een biertje. Ze heeft ooit reclame gemaakt voor een biermerk, heel lang geleden in haar carrière. In Rotterdam heeft ze in theaters gestaan, over Annie M.G. Schmidt heeft ze liedjes gezongen. Er is maar één vrouw die met zoveel flair dit kan zingen: het kan niet iemand anders zijn dan Karin Bloemen”, luidde het oordeel van Gerard Joling. Daar sloten de anderen zich ook bij aan.

Toen het tijd was voor de grote onthulling, kreeg Buddy Vedder toch de zenuwen. ,,Als het niet Karin Bloemen is, wordt het heel gênant, hè”, zei hij tegen Joling. Die beaamde dat. ,,Dan hebben we een heel groot probleem”, reageerde de zanger. Boszhard mompelde ondertussen het ‘fantastisch te vinden’ als het inderdaad Bloemen zou zijn.

Quote Het kan niet iemand anders zijn dan Karin Bloemen Gerard Joling

Genieten

De panelleden bleken het al die tijd bij het rechte eind te hebben: in het lieveheersbeestje zat inderdaad Karin Bloemen verstopt. ,,Ja!” gilde iedereen het uit. Bloemen maakte ondertussen een buiging en werd ondervraagd door presentator Ruben Nicolai, onder meer over haar outfit. ,,Ik zag jou er enorm van genieten en dat maakte mij ook weer heel erg blij”, zei Bloemen met een grote glimlach.

Om alle aanwijzingen nog een keer op te helderen, werden ze onder de loep genomen door Bloemen. ,,Een van de hints was ook een wasmand met een wasrek. En dan zult u denken: wast zij dan zelf? Ja, zij is zo gewoon gebleven.” Dat was overigens niet het antwoord. De link met de hint was dat Bloemen zelf ooit reclame maakte voor een wasmiddelmerk. Ook werd er verwezen naar haar liefde voor tuinieren en stonden er grote bloemen in de fragmenten. Die hint was natuurlijk niet te missen.

Volledig scherm Karin Bloemen in The Masked Singer. © RTL

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: