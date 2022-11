Buckingham Palace betreurt racisme-incident, hofdame stapt op

Een woordvoerder van prins William laat weten dat er volgens hem ‘geen plek voor racisme’ in de maatschappij is. Dat zegt hij tegen de BBC in reactie op het nieuws van vanavond. ,,De uitlatingen waren onacceptabel en het klopt dat de persoon in kwestie onmiddellijk is opgestapt.”

