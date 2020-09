Bruid Sylvie en haar Niclas breken liefdeswandeling af nadat ze door paparazzi worden belaagd

Dat is te zien op foto’s die vandaag zijn gepubliceerd. Kunstenaar Niclas Castello (42) lijkt volgens een aanwezige fotograaf de aandacht van de toegestroomde pers ‘te haten’. Meis (42), gekleed in wit zomerjurkje met bloemenprint aan de onderkant, en Castello keerden naar verluidt na een meter of honderd weer terug naar het luxueuze hotel Villa Cora, waar de festiviteiten plaatsvinden. Gevolgd door Meis’ zoon Damián (14), die tijdens de wandeling liep naast nanny Dörte Bär, die al van jongs af aan geregeld voor hem zorgt.

In tegenstelling tot zijn verloofde leeft Castello liever niet in de schijnwerpers. Morgen, na de huwelijksvoltrekking, worden er foto's van de bruid verspreid zónder haar bruidegom , kondigde het management van de presentatrice al aan.

Vierdaags feest

Gisteren kwamen Meis en een deel van haar gasten aan in de Italiaanse stad Florence voor het vierdaagse huwelijksfestijn. Castello en Meis zouuden voor de burgerlijke stand zijn getrouwd en toostten daarna op hun liefdesgeluk in een café in de Toscaanse hoofdstad. Morgenochtend zal Meis zich met haar beste vrienden klaarmaken voor de officiële plechtigheid onder het genot van een glaasje champagne. Voor zoon Damián is een belangrijke rol weggelegd: in afwezigheid van zijn opa Ron - die wegens een nierziekte verstek moet laten gaan - geeft hij zijn moeder weg bij het altaar.