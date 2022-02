Bruce Willis gegarandeerd van Razzie Award, krijgt eigen categorie

Geen van de films belandde in Nederland in de bioscoop. In de ‘gewone’ categorieën doen de Netflix-musical Diana , over het leven van Lady Di, en de musicalverfilming Dear Evan Hansen het goed. De verfilming van de Broadway-hit maakt onder meer kans in de categorieën slechtste acteur (Ben Platt) en slechtste actrice (Amy Adams).

Dear Evan Hansen is ook genomineerd in de categorie ‘slechtste koppel van het jaar’. Acteur Ben Platt is genomineerd in combinatie met ieder ander personage in de film. Een andere kandidaat in deze ludieke categorie is acteur Jared Leto in de hitfilm House of Gucci, samen met zijn ‘8 kilo wegende latex masker, zijn idiote kleren en zijn bizarre accent’. Leto speelt een van de Gucci-telgen, een rol die veel wisselende reacties opriep.