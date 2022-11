Britt Dekker over DWDD: ‘Zijn er meer die zich zo gedragen hebben’

Volgens Britt Dekker is er in de mediawereld wel vaker sprake van wangedrag achter de schermen. ,,Er zijn er genoeg die zich zo gedragen hebben”, zegt de presentatrice tegen RTL Boulevard in reactie op het Volkskrantartikel over “grensoverschrijdend gedrag” van onder anderen presentator Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door (DWDD).

Dekker zegt dat het mensen zijn die we ‘allemaal’ kennen, maar vindt dat het niet aan haar is dat om die namen bekend te maken. ..Maar er komen er nog genoeg aan.”

Zelf heeft de presentatrice, die meermaals aanschoof als tafeldame bij DWDD, niets gemerkt van de volgens meerdere oud-medewerkers vervelende situatie. ,,Gasten kregen nooit wat mee. Die kwamen om 18.00 uur binnen en kregen een bak friet, want dat vroeg ik altijd. Dan maak je nooit wat mee.”

Achter de schermen

Dekker vindt de verhalen echt ‘super erg’, maar vindt het ook goed dat het nieuws naar buiten is gekomen. ,,Het hele probleem is dat het allemaal achter de schermen is gebeurd”, zegt ze. “Je kan niet gaan schreeuwen en mensen ziek maken.”

Het feit dat het maken van DWDD ‘topsport’ is, vindt de presentatrice geen excuus voor Van Nieuwkerk om anderen zo te behandelen. ,,Ik doe zelf nu ook topsport met George en dat is ook pittig, maar je gaat samen voor de gouden medaille”, zegt ze over haar dressuurpaard. ,,Hij gaat zelf voor de gouden medaille en die anderen boeien niet en dat is niet oké. Dan is het geen topsport.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: