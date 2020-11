Britt Dekker bevestigt nieuw seizoen Wie van de Drie

Duizendpoot Ali B is gezonder gaan leven: ‘Ik ben nu flexita­riër, maar wil naar vegetariër’

20 november Ali B. (39), die vanavond als coach aan een nieuwe reeks van The voice of Holland begint, wil en hoeft niet te kiezen. Televisiemaker, cabaretier, ondernemer en muzikant, hij is het allemaal. De verschillende verschijningsvormen van de allrounder op een rij.