Britse tv-wereld rouwt: YouTube-ster en presentatrice (35) omgekomen bij autocrash

Emily Hartridge, een YouTube-bekendheid en een in Engeland beroemde gezondheidscoach, is gisteren om het leven gekomen bij een ernstig auto-ongeluk in de buurt van haar huis in Londen. Beroemde sterren uit de Britse televisiewereld, onder wie Davina McCall (Big Brother) en Calum Best (ex-vriend Kim Kardashian), reageren geschokt.

De 35-jarige Hartridge combineerde haar televisiewerk met personal training en kwam zo op het idee om een YouTube-kanaal met video’s over gezondheid en relaties te beginnen. Ze werd al vrij snel populair en wist meer dan 340.000 abonnees aan zich te binden. Sommige video’s van haar werden ruim twintig miljoen keer bekeken.

‘Heel speciale vrouw’

Haar familie maakte vandaag op Instagram het nieuws van haar overlijden bekend. ,,Hallo iedereen. Het is vreselijk om dit via Instagram bekend te maken, maar we weten dat velen van jullie vandaag Emily verwachtten en dit is de enige manier om jullie allemaal tegelijk te contacteren.”

,,Emily was gisteren betrokken bij een ongeluk en is daarbij om het leven gekomen. We hebben allemaal van haar gehouden en ze zal nooit vergeten worden. Ze heeft zoveel levens beïnvloed dat het moeilijk is om een leven zonder haar voor te stellen. Ze was een heel speciale vrouw.”

‘Ik ben er kapot van’

Fans en talloze beroemdheden betuigen op sociale media hun medeleven aan de nabestaanden van Hartridge. ,,Mijn hart gaat uit naar Emily’s familie en vrienden. Zo’n schok, ik stuur jullie mijn liefde en gebeden”, schrijft Davina McCall, voormalig presentatrice van Big Brother, op Instagram. Made in Chelsea-ster Ashley James laat weten: ,,Zoveel liefde en steun vanuit mijn kant. Ik ben er kapot van.”

Realityster Calum Best, die in één klap wereldberoemd werd dankzij een kortstondige relatie met Kim Kardashian, zit eveneens in zak en as: ,,Jezus Christus! Dit is zo verdrietig. Het spijt me zo.”