Britse theatermaker Peter Hall (86) overleden

Riem de Wolff (Blue Diamonds) overleden

10:48 In een ziekenhuis in Blaricum is vannacht Riem de Wolff overleden. De zanger van The Blue Diamonds is 74 jaar geworden. ,,Vorige week kreeg hij een hersenbloeding, maar was hij aanspreekbaar, al viel hij af en toe wel weg. Dan denk je alleen maar aan herstel, maar afgelopen weekend kreeg hij daar nog een hersenbloeding overheen. Volkomen onverwacht”, aldus manager George Kwekel die vorige week bekendmaakte ‘al zijn optredens te annuleren om ernstige gezondheidsredenen’.