Britse rockband Blur komt na twintig jaar weer naar Nederland

Blur komt na twintig jaar weer naar Nederland. De Britse rockband geeft op 27 juni een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam, werd woensdag bekendgemaakt. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.

De band, bekend van hits als Song 2 en Girls & Boys, groeide in de jaren 90 uit tot een van de meest succesvolle Britse popgroepen. De populariteit van Song 2 groeide nog meer doordat het als soundtrack verbonden was aan het populaire voetbalspel Fifa 98. Het meest recente album van Blur is The Magic Whip en dateert uit 2015. Frontman Damon Albarn richtte zich sindsdien op andere projecten zoals zijn solocarrière en de virtuele band Gorillaz.

De laatste keer dat Blur in Nederland optrad was in 2003 op de toenmalige Pepsi Stage, een voormalig evenementencomplex aan de Johan Cruijff Boulevard in Amsterdam.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: