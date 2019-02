Britse rapper Cadet (28) omgekomen bij ongeluk met taxi

video Russen weer met Sergey Lazarev naar Eurovisie Songfesti­val

14:18 Rusland gaat naar het Eurovisie Songfestival in Israël met een oude bekende: Sergey Lazarev (35) doet opnieuw mee. Hij was in 2016, het jaar van Douwe Bob met Slow Down, in Zweden één van de topfavorieten met You Are The Only One. De zanger, die destijds een futuristische 3D-act had, werd uiteindelijk derde achter Jamala uit Oekraïne en Dami Im uit Australië.