Britse rapper 21 Savage opgepakt omdat hij illegaal in VS verblijft

Volgens een woordvoerder van de immigratiedienst kwam de rapper op 12-jarige leeftijd in juli 2005 legaal de VS binnen, maar verliet hij het land niet toen zijn visum in juli 2006 afliep. Sindsdien is hij een illegale immigrant. In oktober 2014 werd hij ook nog eens veroordeeld voor drugsfeiten in Fulton County, Georgia, aldus Bryan Cox.

De inmiddels 26-jarige rapper heeft altijd beweerd geboren en getogen in Atlanta te zijn en werd ook lang als Amerikaans burger beschouwd. 21 Savage is de ex van Amber Rose. Donderdag trad hij nog op in Atlanta en hij had nog meer concerten in de VS op de agenda staan. Het is nog niet bekend wat daar nu mee gaat gebeuren. Een rechter moet zich nu buigen over de vraag of de rapper het land uitgezet wordt.