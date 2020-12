Britse politie onderzoekt 'nep-spelprogramma’ waar mannen uit de kleren moesten

De Kardashian-Jen­ners tekenen voor nieuwe show bij Disney

13:43 Drie maanden nadat de Kardashian-clan bekendmaakte dat Keeping Up With the Kardashians stopt, tekenen ze een meerjarig contract met Disney. Of de familie ook in een nieuwe realityserie zal verschijnen, is nog onbekend, maar de mediagigant maakte gisteren wel bekend dat er vanaf eind 2021 nieuwe projecten met de familie worden verwacht.