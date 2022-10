Britse oud-premier Major noemt The Crown ‘een lading onzin’

Sir John Major, oud-premier van Groot-Brittannië, noemt het nieuwste seizoen van The Crown ‘een lading onzin’. De zoon van wijlen koningin Elizabeth zou in de serie fictieve gesprekken hebben met premier Major over het mogelijk afzetten van zijn moeder, toen hij nog prins was. Het nieuwste seizoen van de Netflix-serie gaat op 9 november in première.

De voormalig regeringsleider deed die uitspraak na berichten over de rol van koning Charles in de nieuwe reeks. Volgens de Britse krant Sunday Times zal in het nieuwe seizoen van The Crown een scène te zien zijn waarin Charles een gesprek heeft met Major waarin hij hint op het mogelijk afzetten van de Queen. Ook zou Major denigrerend over de koninklijke familie spreken. In een reactie laat de oud-premier weten dat dit in het echte leven - waarop de serie gebaseerd is - nooit gebeurd is.

,,Er is nooit een gesprek tussen Sir John en de toenmalige prins van Wales geweest over het mogelijk afzetten van wijlen koningin Elizabeth, noch is zo’n ongepast onderwerp door de toenmalige prins of Sir John ooit aangesneden”, aldus een woordvoerder van de inmiddels 79-jarige Major, die van 1990 tot 1997 premier van Groot-Brittannië was.

Ook bekritiseert de woordvoerder van Major gesprekken die de premier in de serie met de Queen heeft. Deze zijn volgens hem verzonnen, want ‘zoals u weet zijn gesprekken tussen de monarch en de premier volledig privé en zullen ze dat voor Sir John ook altijd blijven’. ,,Het is fictie, zo simpel is het.”

The Crown ligt al jaren onder vuur omdat het een onjuist beeld van de monarchie zou geven. De voormalig minister van Cultuur, Oliver Dowden, opperde eerder al om een disclaimer te laten zien voorafgaand aan de afleveringen om duidelijk te maken dat het om fictie gaat. Netflix liet zondag weten hier geen gehoor aan te geven, omdat het altijd al heeft gezegd dat The Crown ‘een dramaserie is die gebaseerd is op historische gebeurtenissen’.

,,Het moet als niets anders worden gezien dan beschadigende en kwaadwillende fictie”, vervolgt de woordvoerder van de oud-premier over de rol van Major. ,,Het is een lading onzin die niets meer dan een maximale - en volledig valse - dramatische impact moet opleveren.”

