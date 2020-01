Britse media snoeihard over ‘Megxit’: Het voelt als een mes in de rug

De Britse krantenkoppen liegen er niet om vandaag. Het nieuws over de laatste ontwikkelingen in Buckingham Palace prijkt in grote letters op de voorpagina’s. Kwaliteitskranten als The Times en The Guardian houden het bij: ‘Harry en Meghan geven rol op en zorgen voor breuk in paleis’ en ‘Harry en Meghan doen stap terug’. The Sun pakt uit met hardere taal: ‘Megxit - Oorlog na stoppen Harry & Meg. Koningin, Charles en William furieus.’

Volledig scherm De voorpagina's van de Britse media: snoeiharde taal. © The Sun & The Daily Mirror

Britse media leggen de nadruk vooral op het feit dat Harry en Meghan niet open hebben gehandeld naar de rest van de familie toe. Er zou weliswaar gesproken zijn over hun plannen om hun rol binnen het koningshuis anders in te vullen, maar de aankondiging die het stel gisteren deed was beslist niet overlegd. Het zou ervoor gezorgd hebben dat vader Charles en broer William nu furieus zijn.

Volgens de BBC was zelfs de koningin niet op de hoogte. De monarch zou het nieuws via de televisie hebben moeten voornemen. Vooraanstaande leden van de familie, onder wie de koningin zelf, zouden ‘teleurgesteld' zijn. Een term die door Britse royals niet zomaar gebruikt wordt als het aankomt op familiezaken. Volgens de royaltyverslaggever van de BBC duidt dit op een flinke kloof tussen Harry en Meghan en de rest van de familie. ,,Het enige wat in de buurt komt, is het aftreden van koning Edward VIII in 1936", zei Dickie Arbiter, de voormalige perschef van Buckingham Palace, eerder al tegen de BBC.

Verontwaardiging

The Daily Mail pakt eveneens flink uit. ,,Ze hebben alles gekregen wat ze maar wilden. De bruiloft, het huis, het kantoor, geld, personeel en steun van de familie. Wat willen ze nog meer?”, tekent de krant op uit de mond van een anonieme bron binnen Buckingham Palace. Een andere bron: ,,Het is verschrikkelijk oneerlijk tegenover de koningin. Die verdient het niet om zo behandeld te worden. De familie begrijpt dat ze op zoek zijn naar een andere rol en was bereid te helpen. Mensen zijn er kapot van."

Harry en Meghan zouden compleet op eigen houtje hebben gehandeld en het besluit hebben genomen toen zij op reis waren in Canada . Zelfs hun eigen communicatieteam wist van niets. ,,De mate van misleiding is ongelooflijk. Voor zowel de familie als het personeel voelt het als een mes in de rug."

Onduidelijkheid

Naast verontwaardiging zorgt het besluit van de twee ook voor veel onduidelijkheid. Zo doen ze dus zeer waarschijnlijk een stap terug als ‘senior members’ van de koninklijke familie, maar wat de concrete gevolgen daarvan zijn is nog onduidelijk. Zo zouden ze hun koninklijke titels willen houden en het liefst in Noord-Amerika gaan wonen, waarbij Canada de voorkeur lijkt te hebben volgens The Sun. Daar zouden ze wel dezelfde beveiliging als in het Verenigd Koninkrijk willen krijgen. ,,Hoe zien ze dat voor zich als ze zich gaan gedragen als beroemdheden?”, zou een goed ingevoerde bron zich hardop hebben afgevraagd.

En wat moet er gebeuren met het huis van het duo? Frogmore Cottage werd speciaal voor hen recent gerenoveerd voor maar liefst 2,4 miljoen pond. Hoewel het huis eigendom is van de Windsors (de Britse koninklijke familie), zouden Harry en Meghan het landgoed het liefst houden. Wie voor de onderhoudskosten moet opdraaien is echter onbekend.