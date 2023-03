Britse media: David Attenborough maakte laatste serie op locatie

Met video John Coffey brengt nieuwe plaat uit, ruim 6 jaar na afscheid

John Coffey heeft na ruim zes jaar een nieuwe plaat uitgebracht, genaamd Steam Waltz, en komt binnenkort met een album. Dat meldt radiostation KINK. De Utrechtse punkband nam in 2016 afscheid van het publiek in poppodium Paradiso in Amsterdam.