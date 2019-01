Britse artiesten vragen om Israël-boycot bij Eurovisie Songfestival

De brief komt een week voordat het Britse publiek via een soort Nationaal Songfestival de act bepaalt die het land bij Eurovisie zal vertegenwoordigen. ,,De zanger die wordt gekozen, krijgt de dubieuze eer om in Israël op te treden’’, aldus de artiesten.



De BBC stelt in een reactie dat het ‘niet passend’ is om de deelname van de BBC aan de zangwedstrijd inzet te maken van een politieke kwestie. ,,Het is geen politiek gekleurd evenement en we moedigen geen enkele politieke mening aan’’, stelt de omroep. ,,De competitie draait om waarden als vriendschap, inclusiviteit, tolerantie en diversiteit. Daarom nemen we deel aan dit evenement. Het gastland wordt gekozen op basis van de regels van de wedstrijd, de BBC bepaalt dat niet.’’