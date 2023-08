Britse actrice in tranen als één persoon komt opdagen voor haar show, na golf van steun zit zaal nu vol

De beginnende Britse actrice Georgie Grier is de afgelopen dag overladen met steunberichten nadat slechts één persoon kwam opdagen bij haar voorstelling op het vermaarde Fringe-festival in Edinburgh. Ze liet online zien dat ze moest huilen van teleurstelling, waarna bekende comedians haar een hart onder de riem staken. Nu staat het er heel anders voor.

Het jaarlijkse feest in de Schotse hoofdstad staat te boek als het grootse culturele festival ter wereld en dé plek waar je vooral als comedian wilt hebben opgetreden. Georgie Grier staat er met haar voorstelling Sunsets, die ze zelf schreef en opvoert. Hoewel ze in aanloop naar het Fringe-festival enkele positieve recensies kreeg, viel de opkomst donderdag nogal tegen.

‘Er zat één persoon in het publiek toen ik vandaag mijn onewomanshow speelde’, schreef Grier donderdag op X, het voormalige Twitter. Ze voegde een foto toe van zichzelf met natte ogen en een betraand gezicht. ‘Het is oké, toch? Het is oké...?’ probeerde ze zichzelf te troosten. De persoon in het publiek was ook nog een collega, die zelf optreedt bij het festival.

‘Ze gaf alles’, roemde Sophie Craig de voorstelling. De twee hebben nog geknuffeld, maar toch moest Grier huilen. ,,Het kwam er allemaal uit’’, vertelde ze op de radio bij de BBC. Ze deelde de foto met een duidelijke reden op sociale media. ,,Ik wilde niet mijn moeder huilend opbellen. Ik wilde niet dat zij dat moest doormaken.’’

Vier uur reizen voor niks

Hoewel Grier ‘slechts’ 9000 volgers heeft, werd haar bericht in korte tijd 7 miljoen keer bekeken en 38.000 keer geliket. Grote namen uit de comedyscene deelden lieve woorden. ‘We hebben dit allemaal meegemaakt’, schreef Dara Ó Briain. ‘Straks is dit een leuke anekdote. Meer dan eens moest ik een drankje kopen voor mijn publiek, als bedankje omdat ze als enigen waren gekomen.’ Ook politicus Daniel Finkelstein deelde zijn ervaringen: hij reisde eens vier uur om een speech te geven voor twee man, onder wie degene die hem had uitgenodigd.

Morgen is het beter, volgende week is nog beter en volgend jaar is weer beter Comedian Jason Manford steunde de actrice

Extra pijnlijk was nog dat de tickets van Grier slechts 12 euro kosten en er maar 40 mensen in de zaal passen. Maar hoe naar een nagenoeg lege zaal ook is, ‘het is allemaal nuttige ervaring’, schreef comedian Chris Addison. ,,Het is pas het begin’’, beaamde collega Jason Manford. ,,Morgen is het beter, volgende week is nog beter en volgend jaar is weer beter.’’ Tv-maker Mark Thompson benadrukte: ‘Dat er slechts één iemand in het publiek zat, betekent niet dat je show niet geweldig is.’

Volle zaal

De steun heeft geholpen: bij haar voorstelling van vrijdag zat de zaal volgens lokale media zo goed als vol. ,,Hallo Wembley!’’ grapte Grier bij opkomst, alsof ze in het bekende Londense stadion stond waar tienduizenden mensen in passen. De voorstelling van zaterdag is al uitverkocht.

Grier staat nog tot en met 27 augustus in Edinburgh. Vorig jaar speelde comedian Robin Grainger zijn show in de stad overigens ook maar voor één persoon. Nadat dat in de media kwam, werd ook zijn voorstelling een succes.

