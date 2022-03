Britney verdeelt fans met tien naaktfoto’s in één dag en geliefde New girl-ster overleden

foto's Kanye West deelt foto’s van zijn kinderen die Nederland­se Carlijn maakte: ‘God, breng ons gezin samen’

De grote nieuwe fotoshoot van Kim Kardashian (41) voor het Amerikaanse modeblad Vogue is verzorgd door een Nederlandse fotograaf. De foto’s van Carlijn Jacobs (30), die afstudeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, gaan alleen al dankzij een Instagram-post van Kim zelf de wereld over. Ook Kanye West deelt ze - en hoe.

9 februari