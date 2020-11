‘Britney treedt niet op zolang pa toezichthouder is’

Tijdens de zitting zou de advocaat van Britneys moeder Lynne er ook op hebben aangedrongen dat pa Jamie aftreedt als toezichthouder. De zangeres zou min of meer worden gedwongen in staking te gaan zolang Jamie aanblijft, omdat hij haar zakelijke belangenbehartiger is.

Jamie Spears verklaarde afgelopen week in rechtbankdocumenten dat het een heel slecht idee is hem niet langer verantwoordelijk te laten zijn voor de financiële beslissingen van zijn dochter. Hij heeft haar naar eigen zeggen uit torenhoge schulden geholpen en voorkomen dat de zangeres juridische problemen zou krijgen. Eerder uitte Jamie bij de rechter zijn zorgen over de invloed van advocaat Ingham op zijn dochter, en eiste hij dat zij haar eigen zegje zou kunnen doen in een nieuwe zitting.



Het gesteggel rond het toezicht op Britney houdt nu al tijden aan. De nu 38-jarige zangeres had in 2008 een mentale inzinking en werd onder toezicht geplaatst. Haar vader nam dat destijds op zich, en beheert haar belangen op papier tot in ieder geval volgend jaar.