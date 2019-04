‘Britney Spears opgenomen in kliniek vanwege psychische problemen’

Het gaat niet goed met Britney Spears. De zangeres heeft zich laten opnemen in een kliniek waar ze psychische hulp krijgt, meldt entertainmentsite The Blast. Op Instagram laat de zangeres zelf weten dat ze even wat ‘me-time’ nodig heeft.

Spears zou het moeilijk hebben met de ziekte van haar vader. Wat Jamie Spears precies mankeert, is niet bekend. Maar het gaat in ieder geval zo slecht met hem dat Spears haar carrière in januari voor ‘onbepaalde tijd’ stil legde. De zangeres wilde zich volledig op haar familie richten en cancelde daarom de concertreeks Britney: Domination, die de popprinses in Las Vegas zou geven. Ook komt er voorlopig geen nieuw album. De toestand van haar vader zou sindsdien ondanks twee operaties niet verbeterd zijn.

Nu Spears opgenomen is in de kliniek, heeft haar ex-man Kevin Federline de zorg over hun twee kinderen Sean en Jayden overgenomen. Dat meldt The Blast.

We all need to take time for a little "me time." :) Een foto die is geplaatst door null (@britneyspears) op 3 Apr 2019 om 12:30 PDT De zangeres plaatste woensdagavond een foto voor haar 21 miljoen volgers op Instagram die het nieuws van haar opname lijkt te bevestigen. Bij de foto waarop de quote ‘Fall in love with taking care of yourself, mind, body, spirit’ schreef de zangeres dat iedereen soms een beetje me-time nodig heeft.



Haar Instagram-post kreeg al snel honderdduizenden voornamelijk lovende reacties. Veel mensen plaatsen hartjes in de reacties en prijzen Spears voor haar keuze om even een stapje terug te zetten. Ook verschillende beroemdheden reageerden op het bericht. Zo laat blogger Perez Hilton weten dat hij voor Spears bidt, en schrijft model Heidi Klum ‘Yessss’ onder het bericht en plaatst er een hartje bij.

Psychische problemen

Britney Spears worstelde eerder met haar eigen gezondheid. In 2007 raakte ze van het pad af na haar scheiding van Kevin Federline. Ze haalde het wereldnieuws toen ze haar hoofd kaal schoor en een paparazzo te lijf ging met een paraplu.

Vader Jamie nam Britney daarna onder zijn hoede. Omdat ze geen heldere beslissingen meer voor zichzelf kon nemen, beheerde hij haar financiën en zorgde ervoor dat ze in therapie ging en haar leven weer op de rit kreeg. In februari zeiden vrienden van Britney al te vrezen dat de zangeres weer in een neerwaartse spiraal terecht zou komen door de situatie rondom haar vader.

Musical

Begin maart werd bekend dat de muziek van Britney Spears later dit jaar te horen zal zijn in een nieuwe musical. In Once Upon a One More Time worden 23 liedjes van de zangeres gebruikt. De productie gaat op 13 november in première in Chicago.