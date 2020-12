Britney Spears nog zeker tot september 2021 onder curatele van vader

Een fikse tegenvaller voor Britney Spears. De 39-jarige zangeres kreeg afgelopen woensdag tijdens een besloten zitting te horen dat ze tot volgend jaar september onder curatele van haar vader Jamie blijft staan. Dat melden Amerikaanse media. Aanvankelijk zou de regeling in februari aflopen, maar dat is nu dus verschoven. Britney wil dat een onafhankelijk bedrijf de verantwoordelijkheid gaat dragen voor haar financiën.

De Toxic-zangeres verzocht de rechter in augustus haar vader te laten opstappen als haar curator. Sindsdien is de relatie tussen de twee tot het nulpunt gedaald. Volgens Jamie hebben hij en zijn dochter elkaar niet meer gesproken sinds Britney naar de rechter is gestapt. De superster zou graag zien dat het bedrijf Bessemer Trust Company haar belangen behartigt. Volgens haar advocaat Sam Ingham is Britney Spears bang voor haar vader en wil ze ook niet optreden zolang hij beheerder is van haar zakelijke belangen.

Britney staat al sinds haar mentale inzinking in 2008 onder toezicht van vader Jamie. Hoewel de blondine door de jaren heen al geregeld heeft geprobeerd dit te veranderen, is de relatie pas in de laatste maanden bekoeld, zei Jamie deze week in een gesprek met CNN.

,,Ik hou van mijn dochter en ik mis haar heel erg”, aldus Jamie aan de nieuwszender. ,,Als een gezinslid speciale zorg en bescherming nodig heeft, moeten families daar iets aan doen, zoals ik de afgelopen twaalf jaar heb gedaan.” Hij blijft erbij dat zijn dochter mentaal niet in staat is beslissingen te nemen over haar eigen leven en financiën en stelt in het gesprek er alles aan te zullen doen haar te blijven beschermen tegen ,,iedereen die haar of mijn familie schade wil berokkenen.”

Het juridische team van Britney meent dat vader Spears er alleen maar op uit is zeggenschap te houden over haar bezittingen, zoals haar albums en boeken.

De rechter die het besluit nam Jamie aan te houden als curator zei er tijdens de zitting van woensdag wel bij dat ze toekomstige verzoekschriften voor de opheffing van de regeling zou overwegen. Britney zal dus opnieuw geduld moeten hebben.

