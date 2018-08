Britney Spears moet ton betalen voor advocaten ex-man Kevin

De Amerikaanse superster Britney Spears (36) moet 100.000 dollar (88.000 euro) betalen aan haar 40-jarige ex-man Kevin Federline. Een rechter heeft bepaald dat de popzangeres verantwoordelijk is voor de juridische kosten die worden gemaakt in de nog altijd lopende alimentatiezaak tussen de twee.

Britney zou Kevin op dit moment per maand 20.000 dollar (zo'n 17.500 euro) alimentatie betalen. Dat bedrag is enige jaren geleden vastgesteld, maar de zangeres is in de tussentijd een stuk meer gaan verdienen, waardoor haar ex -man meer geld wil. Britney's vader Jamie, die haar financiën beheert, heeft Federline al een verhoging van 10.000 dollar per maand aangeboden, maar wees Kevin dat voorstel om onbekende redenen af.

De advocaten van Britney hebben in een formeel antwoord op het verzoek om meer alimentatie aangegeven dat de zangeres al meer betaalt dan nodig zou zijn. De twee delen de voogdij over zoons Sean (12) en Jayden (11) en Britney zou naast de 20.000 dollar per maand ook de schoolkosten, bijlessen, hobby's, kleding en elektronica van de jongens betalen.

Weigering

Kevin werkt als dj en verdient daar volgens de documenten die hij indiende bij de rechtbank zo'n 3000 dollar (2500 euro) per maand mee. Hij beweert dat Britney, met wie hij van 2004 tot 2007 getrouwd was, tot nu toe heeft geweigerd haar inkomen met hem te delen. Volgens verschillende mediaberichten verdient de zangeres zo'n 34 miljoen dollar (29 miljoen euro) per jaar. Kevin schrijft in zijn rechtbankverzoek dat het verschil in inkomen tussen de exen ervoor zorgt dat hun zoons in twee totaal verschillende werelden leven.

Britney had na haar scheiding van Federline meerdere relaties. Momenteel is ze gelukkig met haar 24-jarige personal trainer Sam Asghari. Kevin, die voordat hij de superster leerde kennen al twee kinderen had, is in 2013 hertrouwd met de onbekende Victoria Prince en werd vervolgens opnieuw vader van een dochtertje en zoontje. Hij heeft dus in totaal zes kinderen bij drie verschillende vrouwen. Federline treedt tegenwoordig vooral op als muzikant en heeft naar verluidt een meer dan riant inkomen. Om die reden wordt zijn eis om extra geld door Amerikaanse showbizzmedia 'schaamteloos' genoemd.

Volledig scherm Britney en Kevin in 2007. © AP

