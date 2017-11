Britney Spears is superstrak en Ilse zielsgelukkig in Nashville

Ilse vanuit Tennessee

De status van Ilse DeLange vanuit het Amerikaanse Nashville: happy. De zangeres straalt van oor tot oor omdat haar nieuwe album 'kick ass' wordt. Ze is helemaal klaar voor het nieuwe jaar.

Happy girl.... this record will be so kick ass. #alzegikhetzelf:) #newmusic #newadventures #2018hereicome🔥 Een foto die is geplaatst door Ilse DeLange (@ilsedelangemusic) op 14 Nov 2017 om 10:51 PST

Britney steekt haar tong uit

Het is niet de eerste keer dat Britney Spears een spiegelselfie vanuit de sportschool deelt, maar de blonde Hit Me Baby One More Time-zangeres kan opnieuw rekenen aan een tsunami aan complimenten van fans die haar strakke lijf waarderen. ,,Amazing body, on fleek.''

🌺🍎🌺🍎 Een foto die is geplaatst door Britney Spears (@britneyspears) op 14 Nov 2017 om 12:00 PST

Max works out

Max Verstappen reageert zich na een intensief weekend af in de sportschool. In een kort filmpje geeft hij onder het mom 'keep pushing' inzicht in zijn strakke sportschema.

💪 #keeppushing Een foto die is geplaatst door Max Verstappen (@maxverstappen1) op 14 Nov 2017 om 5:25 PST

'Hot hot hot' Ruben en Tijl

Ruben Nicolai blikt graag terug op een opname van het RTL-programma Echt Waar?! waarvoor hij en collega en vriend Tijl Beckand zich lieten 'ombouwen' tot vrouw. Ze hadden het warm, aldus de komiek.

Feelin’ hot hot hot! #tb #echtwaar met @tijl_beckand Een foto die is geplaatst door Ruben van der Meer (@rubenvdmeer) op 14 Nov 2017 om 5:45 PST

Geer was erbij

Gerard Joling heeft er naar eigen zeggen een leuke week op zitten. Eén van de hoogtepunten was het vrijgezellenfeest van zijn 'valse stiefzuster' Gordon, dat vrijdag werd gevierd in hartje Amsterdam. Hoe dat was? ,,Om te gieren!''

Lieve mensen, deze week was een hele leuke week. Ik zat aan tafel bij @pauwnl en @rtllatenight . Daarnaast was ik uitgenodigd op het vrijgezellenfeest van @gordonheuckeroth ! Het is toch om te gieren! Bekijk de hele VLOG via de link in mijn bio! Vergeet je niet je duimpje omhoog te doen en jezelf te abonneren op mijn Youtubekanaal. En laat je even in een reactie weten wat je van mijn nieuwe VLOG vindt? X Geer Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 14 Nov 2017 om 7:02 PST

Geen love handles meer voor Sanne

Miss Montreal treedt op, neemt het juryschap in The Voice of Holland bloedserieus én is regelmatig in de sportschool te vinden. Dat laatste betaalt zich uit. De love handles van Sanne Hans zijn verleden tijd.

Misschien zie je het niet goed, maar ik wel! Hard fucking werken en iets met goals #nolovehandles #strakkebuik #abs #patience En Thanks @hiptothegym Thanks voor de mooie fitnesslegging! Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 14 Nov 2017 om 7:49 PST

Muck kletst bij

Vriendjes zoeken is voor de kleine Muck - zoon van Kim Kötter en Jaap Reesema - geen probleem. Vandaag verzamelden al zijn knuffels zich op de bank voor een uitgebreid chillmoment.

Mama wat kijk jij mij nou raar aan?? Ik zei toch dat ik met mijn vrienden aan het chillen was? Een foto die is geplaatst door Muck Siewertsz van Reesema (@muckepuk) op 14 Nov 2017 om 8:00 PST

Oelala Romy