Britney Spears belde alarmnummer avond voor hoorzitting

Tina Turner: ‘Ik vond mezelf nooit knap, daarom die pruik en die make-up’

1 juli Hoewel ze al jaren geniet van een anoniem bestaan in Zwitserland, is Tina Turner (81) momenteel alom aanwezig. Deze maand wordt haar levensverhaal in musicalvorm getoond in het theater en als film in de bioscoop, allebei onder de naam Tina. Het leven van Tina Turner in tien delen.