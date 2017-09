'We hebben allemaal wel een Will, Grace, Karen of Jack als vrienden'

22:36 De populaire Amerikaanse sitcom Will & Grace is terug. De serie eindigde na acht seizoenen in 2006, maar na elf jaar zijn Will, Grace en hun vrienden en sidekicks Jack en Karen er weer. Een beetje opgelapt weliswaar, maar nog even vilein als vroeger. Vanmiddag was in het Amsterdamse Tuschinski de exclusieve voorpremière van de eerste aflevering voor fans en een handjevol pers. Onder die fans stylist Fred van Leer, die tevens de host was van de middag.