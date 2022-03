Brigitte Kaandorp over ooglidcorrectie: ‘Schrik nog altijd als ik in de spiegel kijk’

Hoe het komt? Geen idee, zegt ze. Maar ze kan tegenwoordig élke avond wel in een talkshow zitten – mocht ze dat ambiëren, hè. Of in een quiz. Of in een spelprogramma. Ze wordt de laatste tijd ineens suf gebeld. ‘Kennelijk,’ zegt Brigitte Kaandorp, ‘wordt er gedacht: verhip, een oudere vrouw die tóch leuk blijkt te zijn! Die kan je er best bij hebben.’ Schaterlach.